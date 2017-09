Evento, que será realizado nos dias 28 e 29 de setembro, tem o objetivo de discutir as melhores práticas de gestão direcionadas à Educação

publicado em 28/09/2017

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, será um dos palestrantes do 19º Fórum Nacional do Ensino Superior (FNESP), que será realizado nos dias 28 e 29 de setembro, em São Paulo.

Matarucco participará de uma sessão simultânea, no dia 29, sobre o desafio de equilibrar a gestão por meio da sustentabilidade e da cooperação. A discussão também contará com a presença de gestores de Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o País.

Na oportunidade, o Reitor da UNIFEV representará as Redes de Cooperação (Regional 2) do Sindicado das Mantenedoras do Ensino Superior (SEMESP), da qual o Centro Universitário de Votuporanga faz parte.

De acordo com o Prof. Dr., o evento tem o objetivo de discutir os melhores caminhos para a construção de um sistema de ensino superior mais dinâmico, inovador e capaz de gerar resultados eficazes.

“A sessão será composta por relatos de cases, como forma de compartilhar experiências relacionadas à gestão, identificar possíveis falhas e aprofundar o debate sobre a Educação Superior brasileira. Tenho certeza de que o Fórum será de grande valia para todos os participantes”, afirmou.