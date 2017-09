A programação definitiva será anunciada nos próximos dias, segundo informa a direção artística da emissora

publicado em 23/09/2017

A Rádio Cidade FM é a caçula do Grupo Cidade de Comunicações de Votuporanga, formada pelo jornal A Cidade, Rádio Cidade AM 1190 e Cidade FM 88.5, instalada em Cardoso (Foto: Elton Capozi/A Cidade)

Já está no ar e pode ser ouvida na frequência de 94,7 a mais nova emissora de FM de Votuporanga. A Rádio Cidade FM está operando em caráter experimental desde ontem, dia 23. Nesta fase de conclusão de trabalhos da sua implantação, a emissora apresenta uma programação apenas musical e com vinhetas de identificação. A programação definitiva será anunciada nos próximos dias, segundo informa a direção artística da emissora.

Nesta etapa de implantação, técnicos trabalham nos ajustes de equipamentos. A fase de instalação de antena, instalada no alto da torre de transmissão, localizada no Bairro dos Comerciários, foi concluída pelos técnicos que trabalham na implantação da emissora. O som, que está sendo transmitido neste fim de semana para o seu aparelho receptor (rádio), ainda não é o definitivo e carece de equacionar a sua melhor qualidade. Por outro lado, a Cidade FM também não está operando com a sua potência máxima, uma vez que o transmissor passa pelo período de testes operacionais. Porém, as informações que chegam à emissora são altamente positivas diante da sintonia perfeita em dezenas de cidades da região.

Para a direção da Cidade FM, os trabalhos de migração do AM para o FM podem ser concluídos já na próxima semana, oportunidade que será anunciado a nova programação. O objetivo, será direcionar uma nova programação com “estilo de FM sem perder os programas de audiência conquistadas pelos ouvintes do AM”. Nesse sentido, a opinião do ouvinte está sendo muito considerada dentro da emissora. Os que desejarem opinar podem encaminhar e-mail para grupocidade@acidadevotuporanga.com.br

A Rádio Cidade FM é a caçula do Grupo Cidade de Comunicações de Votuporanga, formada pelo jornal A Cidade, Rádio Cidade AM 1190 e Cidade FM 88,5, instalada em Cardoso. A direção são dos jornalistas João Carlos Ferreira e Fábio Ferreira.