Evento, que será realizado neste sábado (dia 23), no Parque da Cultura, também terá a exibição do filme O filho eterno, seguido de debate; inscrições estão abertas pelo site da Instituição

publicado em 21/09/2017

O Projeto Luzação desta semana, promovido pelo Núcleo de Direitos Humanos da UNIFEV, contará com uma apresentação de dança dos alunos do Recanto Tia Marlene.

O evento, que será realizado neste sábado (dia 23), às 15h30, no Parque da Cultura, também terá a exibição e a discussão do filme O filho eterno. O encontro é gratuito e aberto à comunidade.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br/luzacao), na Central de Relacionamento de ambos os campi ou na hora do evento.

De acordo com o coordenador do Núcleo, Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, o objetivo é abordar temas como inclusão e direitos das pessoas portadoras de Síndrome de Down.

“O filme nacional conta a história de um casal que tem a sua vida transformada com o nascimento do filho Fabrício, portador da Síndrome. A apresentação de dança busca complementar as questões trabalhadas durante a atividade”, explicou.

A participação oferece certificação para universitários e egressos da UNIFEV e à comunidade em geral.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.