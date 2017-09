A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira (25) a 34ª sessão ordinária do atual ano legislativo

publicado em 24/09/2017

Reinaldo Carneiro Bastos e Coronel Isidro Suita serão homenageados amanhã na Câmara Municipal da cidade

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira (25) a 34ª sessão ordinária do atual ano legislativo. Na ocasião, o Legislativo vai prestar duas importantes homenagens à personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município.

Os vereadores farão a entrega dos títulos de Cidadão Votuporanguense ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e ao vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da entidade máxima do futebol paulista, coronel Isidro Suita Martinez.

As honrarias foram concedidas por meio de decretos Legislativos concedidos pelos vereadores Walter José dos Santos, o Wartão e Gilberto de Oliveira - respectivamente.

As duas personalidades máximas do futebol paulista vêm contribuindo sobremaneira para o crescimento do futebol profissional de Votuporanga, por meio do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). A solenidade contará com a presença de centenas de representantes de clubes de futebol profissional do interior do estado, do deputado estadual Carlão Pignatari, do prefeito João Dado e outras autoridades civis e militares do Estado de São Paulo.