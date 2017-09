Votuporanga terá um final de semana especial voltado à proteção da vida animal. No sábado (30/9), às 8 horas, está marcada a entrega da revitalização do Centro de Controle de Zoonoses “Danilo Alberto Galera” e a visita às obras do Recanto dos Focinhos. Os serviços são da Prefeitura de Votuporanga, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Saúde.

Logo após, às 9 horas, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores realizam o 1º Encontro Regional em Defesa dos Direitos dos Animais mobilizando protetores e entusiastas da causa animal de toda região no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, das 9h às 12h.

Os eventos terão a presença do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado federal, Ricardo Izar. Na ocasião, o deputado receberá o título de cidadão votuporanguense, por meio de uma iniciativa do vereador Leonardo Chandelly.

Constantemente em busca de captação de recursos para serem investidos neste tipo de iniciativa, o prefeito João Dado conta com o apoio de parlamentares em Brasília, como a do deputado Izar. O deputado esteve em Votuporanga no final de 2016 afirmando seu apoio à causa e se comprometendo em destinar recursos para a construção do Centro de Proteção da Vida Animal. “Somando esforços, percebemos que a causa animal em nossa cidade vai amadurecendo com iniciativas importantes e nunca antes vistas em nossa região”, destaca o prefeito.

InteraCão

No domingo (1º/10) é dia de InteraCão, que chega a 11º edição na cidade com a idealização do Interact Club de Votuporanga e apoio da Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias da Saúde e do Esporte e Câmara Municipal. O InteraCão será na Concha Acústica, das 8h às 12h.

Atividades como concurso de cães, orientação veterinária, estética animal, passeio com os animais, adoção de cães e gatos, espaço infantil, bazar da sobremesa, e concurso de cães serão realizadas nesta manhã, é o que explica o conselheiro do Interact, Marquinhos Dóres. “O Interact vai promover o concurso de cães em destaque, o maior cão e cadela, com o melhor traje, o mais adestrado (a), o mais parecido (a) com o dono (a). Serão oferecidos diversos serviços para o cuidado e bem-estar animal, além de momentos de lazer e interação entre os animaizinhos e seus donos. Toda população está convidada a participar deste evento que é gratuito”, conta Marquinhos.

As inscrições para participação do concurso terão valor simbólico, por categoria, no valor de R$ 2, que poderão serão feitas no local.

A Catedral Nossa Senhora Aparecida fará a benção dos animais e a Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará equipes para a vacinação antirrábica. O evento conta ainda com a parceria das ONGs Amor e Patas, Spavo e das Polícias Militar, Ambiental, Civil e Corpo de Bombeiros.