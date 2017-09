A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Fazenda, convida toda a população para participar das audiências públicas que ocorrerão no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28/9). A Câmara fica na Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América.

No dia 27, a partir das 15h30, será discutida a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2018. A lei detalha a aplicação dos recursos do município para o ano seguinte e é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Já na quinta-feira (28/9), a partir das 15h, a audiência aberta ao público apresenta os relatórios de gestão fiscal correspondentes ao 2º quadrimestre do ano fiscal de 2017 e a execução orçamentária da área da saúde. Na ocasião, a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, também apresentará dados relacionados à Secretaria, bem como relatórios de atendimentos, procedimentos e ações preventivas.