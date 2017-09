A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, tem realizado várias ações com objetivo de defender e fazer valer os direitos das pessoas com deficiência em Votuporanga. Na última semana foi feita uma fiscalização das atuais condições oferecidas no transporte público a essas pessoas.

Acompanhado da equipe do Setor de Proteção ao Deficiente e de usuários do transporte coletivo, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, verificou os avanços, mas ainda são necessários alguns ajustes. “Não queremos que as pessoas com deficiência passem por constrangimento ao usar o que é direito deles garantido por lei. Segundo o que constatamos, alguns elevadores apresentam problemas e a Prefeitura irá acionar a empresa para que faça as adequações necessárias”.

Setembro Verde

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos participa do Setembro Verde, ação promovida pela Federação das APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Estado de São Paulo. O público-alvo da campanha é a pessoa com deficiência, sua família e a sociedade. E como a Secretaria possui o Setor de Proteção ao Deficiente, várias ações estão sendo realizadas durante este mês.

Durante este mês, todos que buscarem por algum tipo de atendimento na Secretaria poderão notar uma decoração especial com bexigas verdes para acolhimento dos atendidos, além da exposição de faixa com dizeres alusivos à inclusão social.

Ações

Desde o início dos trabalhos da Secretaria de Direitos Humanos, em 2013, já foram realizados cursos de capacitação em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Muitos dos participantes tiveram seus currículos enviados para as empresas de Votuporanga e permanecem no mercado de trabalho. Entre outras ações já realizadas, estão as reuniões e café da manhã com comerciantes, industriais e empresários.

Atualmente, há mais de 50 currículos cadastrados, documentos que o Setor de Proteção ao Deficiente entrega, em mãos, para a equipe de RH (Recursos Humanos) de várias empresas de grande porte em Votuporanga. “Mesmo com suas necessidades especiais, estas pessoas estão aptas para o mercado de trabalho”, explicou o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira. Caso as empresas necessitem destes dados, podem entrar em contato com a pasta pelo 3422-2770.

Outra ação que está em andamento é a parceria com a empresa Versátil Consultoria e Assessoria Empresarial, firmada, gratuitamente, com objetivo de analisar o perfil das pessoas com deficiência já cadastradas na pasta, e identificar aptidões e habilidades, para futuramente serem encaminhadas para o mercado de trabalho. Por meio desta parceria, mais de 50 deficientes já foram entrevistados.

Após a análise dos perfis, uma equipe formada pelos Direitos Humanos e Versátil visitará as empresas para apresentar os candidatos aptos para o mercado de trabalho. Atualmente, mais de 10 deficientes estão inseridos no projeto Votuporanga em Ação.

Vários atendimentos também são realizados pela Secretaria para averiguar denúncias contra violações de direitos das pessoas com deficiência. “Também temos parceria com a Comunidade São Francisco de Assis para fisioterapia gratuita”, ressaltou o Secretário.

CMPcD

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPcD) existe desde 2013 e mais de 100 reuniões já foram realizadas. Presidido, atualmente, por Lucas Martins Mira, o órgão tem como foco discutir melhorias para as pessoas com deficiência e fazer valer seus direitos e acessibilidade.

Doações

Várias empresas são parceiras da Secretaria de Direitos Humanos quando o assunto é amor ao próximo. Quando existem pedidos de armações de óculos ou lentes, meias de compressão ou qualquer outra doação para os deficientes físicos que estão em vulnerabilidade social, a pasta tem se empenhado em buscar apoio dos estabelecimentos comerciais da cidade.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, n.º 3183, Centro. O telefone para mais informações é o 3422-2770.