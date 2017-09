Sistema de captação de água já está sendo feito; calçamento e iluminação também estão previstos

publicado em 29/09/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Atendendo ao pedido dos moradores do bairro Cidade Jardim ao prefeito João Dado, a Prefeitura de Votuporanga iniciou as obras da tão aguardada iluminação assim como de melhorias no acesso ao residencial que proporcionarão travessia segura e adequada aos pedestres. Calçamento, iluminação e sistema de captação de água fazem parte dos trabalhos a serem executados no local.

No momento, uma equipe da Secretaria de Obras trabalha na instalação da tubulação por onde será feito o escoamento das águas de chuva.





Para iluminação pública, estão sendo instalados 15 postes por meio de um sistema moderno e eficiente. “Será a primeira rede ornamental de LED de Votuporanga, que trará mais eficiência energética”, explicou o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.





O calçamento será de pouco mais de 1.100 metros quadrados, com passeio de 2 metros de largura, e seguirá a partir da sede da Polícia Ambiental até a entrada do bairro. “Teremos também duas lombofaixas - uma próxima à Polícia e outra no acesso ao bairro – para que, desta forma, as pessoas tenham total segurança neste percurso”, finalizou o secretário.









Reunião com moradores





A melhoria foi solicitada, em março deste ano, em uma reunião da comissão de moradores do bairro Cidade Jardim com o prefeito João Dado, que na época estavam acompanhados pelo vereador Marcelo Coienca.