Em Votuporanga, a unidade já efetivou, somente neste ano, um total de 122 contratos, com valor de R$ 800.306,83

publicado em 28/09/2017

O anúncio foi feito ontem pelo prefeito João Dado e o secretário Rolandinho Nogueira (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação





O prefeito de Votuporanga, João Dado, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, anunciaram na tarde de ontem, no gabinete do prefeito, a segunda agência do Banco do Povo em Votuporanga. A unidade está localizada no Centro do Empreendedor, juntamente com importantes serviços, como Posto de Atendimento ao Trabalhador, Centro de Treinamento de Mão de Obra e Espaço Empresarial.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a nova agência vai facilitar para toda a população, porque poderão fazer todas as atividades em um só local. “O Prefeito nos pediu uma nova unidade de atendimento do Banco do Povo em Votuporanga, no Centro do Empreendedor, porque lá nós recebemos empreendedores e trabalhadores. Votuporanga passa a ser a única cidade da região com duas unidades de atendimento do Banco do Povo”, explicou Rolandinho Nogueira.

Ainda de acordo com o secretário, é o maior aporte já feito pelo Banco do Povo. De acordo com as informações divulgadas durante o anúncio, a Prefeitura de Votuporanga efetuou o aporte de sua contrapartida no valor de R$ 40 mil e o Estado no valor de R$360 mil.

“Isso, sem dúvida, dinamizou o Banco do Povo, que conta hoje com recursos preparados para, de fato, atender a população e aos empresários de Votuporanga. Isso foi muito importante, é um aporte que houve um número maior desde o início do Banco do Povo e, com isso, temos certeza que as duas unidades vão facilitar ainda mais a vida das pessoas que utilizam a unidade”, afirmou o secretário Rolandinho Nogueira.

O Banco do Povo Paulista é o programa de microcrédito produtivo do Governo de São Paulo, executado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria com prefeituras municipais, com o objetivo de promover geração de emprego e renda por meio da concessão de empréstimos para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos. Em Votuporanga, a unidade já efetivou, neste ano, 122 contratos, com valor total de R$ 800.306,83.

O programa oferece duas linhas de crédito, sendo elas para pessoa física, com valores de R$ 200 a R$ 15 mil, com até 24 parcelas mensais; e pessoa jurídica, com valores de R$ 200 a R$ 20 mil, com até 36 parcelas mensais.





Time do Emprego

Durante a coletiva de anúncio do Banco do Povo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, juntamente com o prefeito, João Dado, relembraram do “Time do Emprego”. O programa do Governo do Estado disponibilizará 40 vagas a fim de inserir ou recolocar maiores de 16 anos no mercado de trabalho, sendo que as inscrições serão realizadas apenas hoje e amanhã, das 8h às 16h, no Centro do Empreendedor.