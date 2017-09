A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) de São Paulo, abrirá inscrições para o programa “Time do Emprego”.

Serão disponibilizadas 40 vagas a fim de inserir ou recolocar maiores de 16 anos no mercado de trabalho, sendo que as inscrições serão realizadas apenas nos dias 28 e 29 de setembro, das 8h às 16h, no Centro do Empreendedor.

"O Time do Emprego promove a orientação profissional e reorientação de carreira com o objetivo de auxiliar a inserção ou retorno de desempregados ao mercado de trabalho", explica Rolandinho Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico. “A Prefeitura é responsável pela capacitação dos facilitadores e com isso, podemos iniciar novas turmas do Time do Emprego para as pessoas que aguardavam uma oportunidade de orientação profissional”, destaca.

A facilitadora do programa será a servidora municipal, Carla Preto, que informa que "além do conteúdo técnico das aulas, as pessoas também serão preparadas para elaborar um currículo atrativo que corresponda às necessidades das vagas que estejam disponíveis nas empresas ou no Posto de Atendimento ao Trabalhador", diz. Carla destaca ainda que "ao mesmo tempo em que serão trabalhadas as competências e habilidades pessoais, também existe o foco na questão do empreendedorismo", assinala ela.

Durante 12 encontros, serão abordados vários conteúdos destinados à capacitação da mão de obra, com técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos. Para fazer a inscrição os interessados devem levar seus documentos pessoais originais (carteira de trabalho, RG, CPF, Título de Eleitor e Certificado de Reservista). Os encontros serão realizados duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 8 às 12h, sendo que todo material didático é oferecido gratuitamente.

O primeiro encontro será aberto pelo prefeito João Dado no dia 17 de outubro, numa cerimônia que deverá contar com dirigentes de entidades, empresários e autoridades. O encerramento deverá acontecer no dia 28 de novembro. "Votuporanga apresenta bons índices de geração de vagas e através deste programa, podemos garantir um maior índice de empregabilidade, graças ao grande e importante incentivo do prefeito João Dado, que deseja conceder aos cidadãos uma oportunidade de melhorar a sua condição de trabalho e de renda”, conclui Rolandinho.