publicado em 12/09/2017

Participaram do encontro alguns membros da diretoria executiva da Subsede Votuporanga empossados em julho para o triênio 2017 a 2020 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado, acompanhado da Secretária Municipal da Educação, Encarnação Manzano, recebeu na manhã desta segunda-feira (11/9) em seu gabinete representantes da Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.

Participaram do encontro alguns membros da diretoria executiva da Subsede Votuporanga empossados em julho para o triênio 2017 a 2020. Entre eles, estiveram os coordenadores José Vanderlei Corsini e Antonio Sergio Pereira, além dos conselheiros Isaura D´Antonio, Luzelena Feitosa, Maria Helena Cristofaro e Maria de Fátima Bilalba Carvalho.

Atualmente, Votuporanga conta com nove escolas da rede estadual de ensino, com aproximadamente 6 mil alunos e 250 professores.

Na reunião, foram discutidas algumas questões relacionadas à qualidade da educação no país e os compromissos do prefeito João Dado com o município. “Todos concordam que educação e saúde devem ser prioridades de um gestor público e é assim que estamos agindo investindo em infraestrutura, construção e reforma de escolas, além de desenvolver uma política de valorização dos servidores públicos concursados e trabalhar pela melhor organização do setor. Tudo visando a garantia de uma educação de qualidade para nossas crianças”, destacou o prefeito.





