Segundo o presidente da Airvo/Sindimob, Agnaldo Giolo, palestras com esta temática são fundamentais para o crescimento e fortalecimento do setor industrial

publicado em 20/09/2017

Palestra foi com o engenheiro de produção Alexandre Anbar (Foto: Divulgação/Airvo)

O auditório da Airvo/Sindimob (Associação Industrial da Região de Votuporanga e Sindimob Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga) ficou lotado na noite de ontem (19.9), quando mais de 70 pessoas, entre empresários, gestores e funcionários de diversos segmentos das indústrias de Votuporanga e região, participaram da palestra “A sua indústria está preparada para o pós-crise?”, com o engenheiro de produção Alexandre Anbar. O evento foi gratuito.





Na ocasião, Anbar falou sobre as tendências e perspectivas do setor industrial; indicadores de competitividade comercial para indústria; como reduzir custos e aumentar a produtividade com os recursos que você já tem; como ampliar a eficiência dos processos e o controle das informações, além de apresentar ações para ter um salto de produtividade.