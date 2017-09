O valor arrecadado é destinado ao Centro Social, que reverte em pagamento aos agentes e projetos sociais da entidade

publicado em 13/09/2017

A partir de outubro os votuporanguenses e munícipes de cidades da região que visitarem o comércio de Votuporanga sentirão R$0,50 a mais no bolso (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da Redação





A partir de outubro os votuporanguenses e munícipes de cidades da região que visitarem o comércio de Votuporanga sentirão R$0,50 a mais no bolso quando utilizar o estacionamento rotativo da cidade.

Segundo consta no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga de ontem, a tarifa unitária cobrada pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de até 2h nas áreas destinadas a estacionamento rotativo pago nas vias públicas, a Zona Azul, terá aumento e passará de R$2 para R$2,50.

De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito João Dado, a Zona Azul “encontra-se sem recomposição desde 23 de dezembro de 2013, quando através do Decreto nº 8.929 foi fixada em R$2”.

A medida considera a inflação acumulada no período de janeiro de 2014 a agosto de 2017, que é de 26,08%. "Considerando que atualmente a administração do sistema está permitido em caráter emergencial e precário ao Centro Social de Votuporanga. Considerando que sem a recomposição do valor da tarifa do cartão de estacionamento a entidade permissionária não terá condições de operacionalizar o funcionamento do sistema Zona Azul", justifica o decreto.





Repercussão

Com o aumento previsto para o próximo mês, a população nas ruas já reclama do novo valor. De acordo com Kelly Pessoni e Flávio Pessoni de Andrade, vendedores ambulantes no Centro desde dezembro do ano passado, o aumento da tarifa vai pesar no bolso no fim do mês. Eles contaram a reportagem do A Cidade que utilizam o estacionamento rotativo por 26 dias no mês, sendo que o pagam duas vezes por dia.

“Nós pagamos todo mês R$104 de estacionamento da Área Azul, e agora com o aumento esse valor vai passar para R$130. Isso quando utilizamos somente no período da tarde, porque quando estamos pela manhã pagamos ainda mais por dia. O jeito agora vai ser estacionar em locais afastados para não pagar a tarifa”, analisaram os vendedores.

A dona de casa Monise dos Santos Pinheiro afirma que o aumento é “desnecessário, porque tem poucos lugares para estacionar. Esse aumento não vai trazer benefícios para a população, porque as vagas vão continuar como estão. Nós temos que dar diversas voltas para conseguir uma vaga”.

Já a vendedora, Tamires Fernanda Alves da Silva, que mora na cidade há três meses, afirma que a tarifa é boa para a geração de empregos, porém, melhorias também devem ser feitas. “Eu entendo, mas nós pagamos os nossos impostos e temos que pagar em uma área pública o estacionamento que nem tem garantia de segurança”, disse ao A Cidade.

Centro Social

O serviço, administrado pelo Centro Social de Votuporanga e coordenado pela Prefeitura, tem como meta proporcionar mais rotatividade nas vagas de estacionamento da região central da cidade.

Em contato com o Centro Social, a entidade informou que o valor arrecadado pelo cartão de estacionamento é revertido para o pagamento dos agentes e para os projetos sociais que a entidade desenvolve. “São mais de 515 pessoas entre crianças, adolescentes e famílias dos atendidos que estão envolvidos em projetos como grupo ‘Bem Viver’ e ‘Abrindo Caminhos’”, explicou a instituição.

O cartão de estacionamento continua sendo adquirido dos agentes ou nos pontos de venda credenciados.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)