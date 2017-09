O assessor Contábil, Deosdete Vechiato, explicou que o financiamento está sendo pleiteado junto ao BNDS

publicado em 28/09/2017

O assessor Contábil, Deosdete Vechiato, falou sobre o financiamento de R$ 2 mi que o Executivo está pleiteando (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Fazenda, promoveu na tarde de ontem uma Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal. Na oportunidade, o assessor Contábil, Deosdete Vechiato, falou sobre um financiamento de R$ 2 milhões que o Poder Executivo está pleiteando junto ao Governo do Estado para a construção do novo Centro Administrativo.

Em conversa com o A Cidade, Deosdete explicou que o financiamento está sendo pleiteado junto ao BNDS (Banco Nacional do Desenvolvimento). “A Prefeitura está tentando recursos por meio do PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária), que é um programa do BNDES destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública”, explicou.

O assessor disse ainda que para concluir a obra há a necessidade de adquirir esse recurso. “Precisamos para fazer o “recheio” do prédio, pode ser que a gente consiga esse dinheiro, mas também pode ser que não, temos que aguardar agora”, completou.

A nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. Ela estará localizada na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, ao lado do North Shopping e Poupatempo. A área é de cerca de 5 mil m² e receberá uma construção de mais de 7.500 m² distribuídos em cinco andares





LOA

Durante a audiência, Deodete também discutiu a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2018. A lei detalhou a aplicação dos recursos do município para o ano seguinte e foi elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

De acordo com o assessor contábil, a previsão para o orçamento do ano que vem é de R$ 333.833.850,00. “O valor é dividido entre a Prefeitura, R$ 265.812.200,00; Saev Ambiental, 45.020.250,00 e Votuprev, 23.001.400,00”, ressaltou.