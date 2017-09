Confira os demais eventos promovidos em Votuporanga e região

publicado em 15/09/2017

Kleo Dibah e Rafael é um dos destaques na festa "Pau Tora" neste sábado (Foto: Divulgação)

DESTAQUE

Ilha do Pescador + Pau Tora

Kleo Dibah e Rafael, Dj Ju Balbi, Teotonio DJ e Mc V. Black em um só lugar para você curtir nesse sábado. Os shows serão promovidos no Centro de Eventos Ilha do Pescador, a partir das 23h. As entradas podem ser adquiridas via Guichê Web no valor de R$30 (pista) e R$50 (camarote).

AMANHÃ

Assary Clube de Campo + Braga Neto

Hoje a noite estará animada no Assary Clube de Campo. O cantor Braga Neto se apresenta no local a partir das 20h. O evento é somente para associados.

Morphine Street Bar + The Bends

Nesta sexta-feira, a partir das 23h, The Bends se apresenta no Morphine Street Bar com o melhor do repertório. A banda tocará um especial Radiohead e Oasis para o público que estiver no local. A entrada é no valor de R$15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.

SÁBADO

Morphine Street Bar + Win R.A.R

Neste sábado, a banda Win R.A.R se apresenta no Morphine Street Bar. Eles tocarão pop rock nacional e internacional. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.

Chalé Acústico + Supla

Os cantor Supla se apresenta amanhã no Chalé Acústico, em Fernandópolis. Ele estará no local durante a turnê em comemoração aos 30 anos de carreira. Serão 25 músicas em um repertório com seus maiores sucessos. O valor do ingresso antecipado é no valor de R$30. O Chalé Acústico fica na avenida Litério Grecco, 257.

DOMINGO

Assary Clube de Campo + Erbeth e Marcos

Neste domingo, o cantor Paulo Anry se apresenta no Assary Clube de Campo com o melhor do repertório para animar o público do local. A apresentação tem início a partir das 12h. O evento é somente para associados do clube.

Baltazar Botequim + Domingo dos Amigos

Neste domingo, o Baltazar Botequim conta com o “Domingo dos Amigos” a partir das 16h. A tarde contará com três duplas sertanejas: Matheus e Ferracini, Bruno Henrique e Luan e Bruno e Ed Carlos. A entrada é no valor de R$10 (feminino) e R$15 (masculino). O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.