publicado em 23/09/2017

Os irmãos João Antônio e Benice afirmaram que os concretos das tubulações estão na avenida desde o início da construção (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Insegurança e descaso é o que sentem os moradores da ave nida José Silva Melo, no bairro Chácara das Paineiras. De acordo com os irmãos João Antônio Marconi e Benice Marconi, os concretos das tubulações que seriam utilizados para a obra antienchente no local estão em terrenos próximos as suas casas desde o início da obra.

“Nós moramos há 44 anos aqui e sempre nos sentimos abandonados. Agora, com essas tubulações, desde o início da obra, o medo aumenta, porque serve de abrigo para animais peçonhentos e também para usuários de drogas. Nós queríamos que elas fossem tiradas daqui para melhorar a nossa situação. A placa da obra já até caiu com uma ventania”, afirmou Benice Marconi.

Já o irmão disse que “fizeram a obra até um ponto, mas não adianta, porque lá em cima, na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, a chuva vai continuar entrando nas casas em períodos de chuva. Precisa terminar a obra, porque toda a água vem para o fim da avenida”, explicou o marceneiro João Antônio Marconi.

No local, é possível observar, jogada no chão, a placa de implantação da obra de galeria de águas pluviais, canalizações, guias de sarjetas e pavimentação asfáltica com valor de investimento de R$ 1.738.716,42. A placa informa que a obra terá 1.913 famílias beneficiadas e que faz parte do programa “Turismo Social no Brasil”.

Durante o balanço de seis meses da gestão João Dado, o prefeito afirmou que tinha o compromisso de “corrigir o problema de 30 anos da Padre Izidoro em seis meses”.

Outro lado

Por meio de nota, a Prefeitura de Votuporanga informou que está estudando novos projetos de engenharia, menos onerosos para os cofres públicos, que irão resolver o problema de enchentes naquela região da cidade. “O compromisso assumido pelo prefeito João Dado é de concluir essas obras até o fim de seu mandato”, explicou.

O Executivo disse ainda que, desde o início da atual gestão, após tomar ciência dos trabalhos já desenvolvidos anteriormente, o prefeito João Dado tem empenhado esforços para buscar uma solução junto ao Governo do Estado relacionada ao convênio que existia com a gestão anterior, já que a obra chegou a ser iniciada e paralisada na administração passada.

“Cerca de 4% dos trabalhos previstos foram realizados por empresa terceirizada pela Prefeitura, na época, entre eles, o fornecimento dos tubos de concreto que estão nas proximidades do local da obra”, completou.