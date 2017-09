Será apenas jogada de marketing, uma trollagem ou o sertanejo está "pulando a cerca" realmente para se dedicar a um som mais pesado?

publicado em 26/09/2017

(Foto: Reprodução internet)

Não, você não leu errado. Luan Santana agora é do metal com sinal do "chifrinho" e até posa segurando a guitarra. O sertanejo revelou nas redes sociais que ficou inspirado pelos shows do Rock in Rio e vai lançar um novo projeto. "Tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal", escreveu o músico, que ainda usou a hashtag #LuandoMetal.

O cantor segue em turnê comemorando os dez anos de carreira e partiu "das modas de viola para os riffs de metal", como ele mesmo definiu. Será apenas jogada de marketing, uma trollagem ou o sertanejo está "pulando a cerca" realmente para se dedicar a um som mais pesado?

Se o sertanejo está pensando em abrir o Palco Mundo no Rock in Rio 2019, essa é uma forma de começar. Luan Santana já foi visto usando camiseta do Kiss durante apresentação e no último show ainda forçou o gogó com uma versão de "We Are The Champions", do Queen.

Os fãs das antigas do dono do hit "Acordando o Prédio" gostaram da novidade: "Te apoio em tudo, meu amor, arrase no novo projeto. Já estou preparada", disse uma seguidora. Outros não deram muito bola e falaram que o cantor está de brincadeira: "Eu tô rindo mas é de nervoso".