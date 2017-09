A transmissão do cargo de presidente foi realizada pelo empresário Dirceu Camargo para o advogado Bruno Camargo

publicado em 14/09/2017

O presidente, Bruno Camargo, disse que o conselho visa propor melhorias para a segurança (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação

Os novos membros do Conselho Comunitário de Segurança tomaram posse na manhã de ontem, na Câmara Municipal dos Vereadores de Votuporanga. A transmissão do cargo de presidente foi realizada pelo empresário Dirceu Camargo para o advogado Bruno Camargo.

Segundo o presidente eleito, o conselho visa propor melhorias para a segurança pública da cidade. “O Conseg discute, realiza e acompanha atividades educativas e soluções de problemas de segurança pública do município. A segurança é de responsabilidade de todos, então destacamos que toda a população tem que participar junto com representantes e policiais, para juntos trabalharmos para termos a segurança e o bem da sociedade”, afirmou Bruno Camargo.

Ele ainda afirmou que “o presidente não faz nada sozinho, apenas representa, quem trabalha e faz acontecer são os conselheiros e conto com o apoio de todos”.

Foram empossados durante a cerimônia o vice-presidente, Emerson Luis Bortolaia; Elissandra Martinez Guimarães como 1ª secretária; Jairo Antonio Bertelli Francisco Pereira, como 2º secretário; e o diretor social de assuntos comunitários, o ex-presidente Dirceu Camargo.

Quem ocupa a posição dos membros natos do Conseg são: Dr. Márcio Nobuyoshe Nosse, delegado de polícia de Votuporanga; capitão Edson Fávero, comandante da 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar; e Evaldo Roberto Coratto, coordenador estadual dos Consegs.

Durante a transmissão de cargo, o ex-presidente Dirceu Camargo destacou os trabalhos realizados durante os anos a frente do Conselho. “Trouxemos assuntos como maioridade penal, segurança no trânsito, prevenção de queimadas, dengue e violência que contribuíram com o município”, disse.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)