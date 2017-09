A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realiza neste sábado, no Conjunto Aquático Luis Carlos Toloni, o “Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior”, em consonância com a Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). Participarão do evento, cerca de 250 atletas de entidades filiadas ou vinculadas à FAP, dos quais 77 são integrados ao Centro de Formação de Natação de Votuporanga/AVONAT/Unifev.

Votuporanga recepcionará nadadores de Presidente Prudente, Andradina, Rio Preto (Automóvel Clube e Aquática), Secretaria de Esportes e Lazer de Catanduva e a equipe local da SEL/AVONAT/Unifev. "Trata-se de uma competição de alto nível técnico, com índice para os campeonatos estaduais e nacionais e a presença dos diretores da Federação Aquática Paulista", informa o professor Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, da comissão organizadora.

"Esta será a segunda competição do Centro de Formação (a primeira foi dia 16 de setembro, em São José do Rio Preto, no Automóvel Clube), e a última do semestre em piscina curta (de 25 metros), cuja finalidade é desenvolver a natação e promover o intercâmbio desportivo, colaborando para a difusão e apuro do nível técnico da natação paulista", destaca Xaninho. A competição começa às 7h, com aquecimento dos atletas, na sequência, às 8h15, a cerimônia de abertura. As provas terão início no período da manhã, às 8h30, continuando no período vespertino, com aquecimento às 13h e provas às 14h.