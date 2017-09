O pianista Nelson Ayres e o violinista Ricardo Herz se apresentam num duo instrumental, neste domingo (17/9), às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O espetáculo será precedido por um bate-papo entre os artistas e o público, que terá início às 19h, no mesmo local.

Tanto o bate-papo quanto a apresentação musical têm entrada gratuita para toda a comunidade e vêm a Votuporanga como parte da programação do Circuito Cultural Paulista, realizado pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Os ingressos para a atração poderão ser retirados a partir das 18h, na bilheteria do Centro de Convenções, localizado na Avenida dos Bancários, nº 3299 (Jardim Alvorada ). Os bilhetes são válidos tanto para o bate-papo das 19h quanto para o espetáculo, que terá início às 20h30.

A ocasião é uma oportunidade para que o público entre em contato com a tradicional formação “violino e piano” explorada de forma inovadora por dois ícones da música instrumental brasileira.

No espetáculo, Nelson Ayres – pianista, maestro, arranjador, compositor e referência na música instrumental e na formação de novos talentos – encontra Ricardo Herz, que tem revolucionado o violino na música popular, promovendo, assim, um encontro entre duas gerações com muito em comum: formação, gosto pela improvisação, swing e fluência.

Neste ano de 2017, Ayres e Herz lançaram, pela distribuidora Tratore, seu primeiro álbum gravado em parceria: “Duo”, que também destaca suas personalidades de compositores, num repertório arrojado e divertido.

Sobre Nelson Ayres

Nelson Ayres é uma das mais importantes personalidades da música instrumental brasileira contemporânea. Durante dez anos, foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica e regeu inúmeras orquestras no Brasil e no exterior, incluindo a prestigiosa Orquestra Filarmônica de Israel. Como pianista, pode ser encontrado liderando o Nelson Ayres Trio, dividindo o palco com Mônica Salmaso, ou continuando sua trajetória pessoal, que vem desde 1978, do prestigioso quinteto instrumental Pau Brasil.

Nelson tocou e gravou com músicos do calibre de Benny Carter, Toots Thielemans, Ron Carter, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Edu Lobo, Simone, Nana e Dori Caymmi, Milton Nascimento e Gal Costa, além de outros grandes nomes do jazz e da MPB. Foi comissionado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo para compor seu “Concerto para Percussão e Orquestra”, indicado ao Grammy Latino de 2011 como melhor CD de música clássica.

Sobre Ricardo Herz

Ricardo Herz reinventou o violino brasileiro. Sua técnica leva ao instrumento o resfolego da sanfona, o ronco da rabeca e as belas melodias do choro tradicional e moderno. Graduado em violino erudito pela Universidade de São Paulo (USP), sua sólida formação começou aos 6 anos de idade, tendo passado pela escola Fukuda em São Paulo, pela renomada Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e pelo Centre des Musiques, na França, dirigido pelo lendário violinista de jazz Didier Lockwood.

De volta ao Brasil, depois de 10 anos estudando e vivendo na França e nos EUA, Herz tem participado de muitos projetos e colaborado com músicos brasileiros e estrangeiros, tais como: Dominguinhos, Yamandú Costa, Hamilton de Holanda, Didier Lockwood e Gabriel Grossi. Tem se apresentado também como solista de várias orquestras sinfônicas, como a Orquestra Tom Jobim, a Orquestra Jazz Sinfônica e a Orquestra Sinfônica da Paraíba.

Desde 2011, lidera o Ricardo Herz Trio, com Pedro Ito na bateria e Michael Ruzitschka no violão de sete cordas, com quem vem tocando em diversos festivais e salas, tendo realizado 4 turnês europeias e diversas no Brasil, México, Colômbia e Malásia.

SERVIÇO

Circuito Cultural Paulista | Duo de piano e violino, com Nelson Ayres e Ricardo Herz, antecedido por bate-papo com os músicos

Horário: 19h (Bate-papo) | 20h30 (Espetáculo musical)

Ingressos: gratuitos, serão distribuídos a partir das 18h, na bilheteria do Centro de Convenções, e são válidos tanto para o bate-papo quanto para o espetáculo

Realização: Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Classificação Livre