Municípios da região já confirmam presença para participarem da programação do final de semana em Votuporanga voltada à proteção da vida animal. A entrega da revitalização do Centro de Controle de Zoonoses “Danilo Alberto Galera” e a visita às obras do Recanto dos Focinhos será no sábado (30/9), às 8 horas, ambas, realizadas pela Prefeitura de Votuporanga, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Saúde.

Na sequência, das 9h às12h, Prefeitura e Câmara de Vereadores promovem o 1º Encontro Regional em Defesa dos Direitos dos Animais mobilizando protetores e entusiastas da causa animal de toda região no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Os eventos terão a presença do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado federal, Ricardo Izar. Na ocasião, o deputado receberá o título de cidadão votuporanguense, por meio de uma iniciativa do vereador Leonardo Chandelly.

InteraCão

No domingo (1º/10) é dia de InteraCão, que chega a 11º edição na cidade com a idealização do Interact Club de Votuporanga e apoio da Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias da Saúde e do Esporte e Câmara Municipal. O InteraCão será na Concha Acústica, das 8h às 12h.

Atividades como concurso de cães, orientação veterinária, sorvete para cães, estética animal, passeio com os animais, adoção de cães e gatos, espaço infantil, distribuição de algodão bazar da sobremesa, e concurso de cães serão realizadas nesta manhã.

A Catedral Nossa Senhora Aparecida fará a benção dos animais e a Secretaria da Saúde disponibilizará equipes para a vacinação antirrábica. O evento conta ainda com a parceria das ONGs Amor e Patas, Spavo e das Polícias Militar, Ambiental, Civil e Corpo de Bombeiros.

Revitalização do Centro de Zoonoses e visita às obras do Recanto dos Focinhos

Sábado (30/9)

Na sequência do Encontro Regional – 8 horas

Rua Orlando Commar, 500 – 6º Distrito Industrial

1º Encontro Regional em Defesa dos Direitos dos Animais

Sábado (30/9)

Credenciamento às 8 horas e abertura oficial às 9 horas

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” – Bairro Vale do Sol

11º InteraCão

Domingo (1º/10) às 8h

Concha Acústica – “Professor Geraldo Alves Machado”

Praça Cívica, s/ número – Centro