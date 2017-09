Votuporanga conseguiu se classificar em 59º lugar, porém ainda tem mais uma etapa para tentar melhorar o ranking

publicado em 24/09/2017

Na tarde da última sexta-feira (22), foi divulgado o resultado oficial do programa “Município Verde Azul”, em Rio Claro (Foto: Divulgação/Ravel Gimenes)

Aline Ruiz

Na tarde da última sexta-feira (22), foi divulgado o resultado oficial do programa “Município Verde Azul”, durante o II Encontro Estadual de Pré-Certificação do Programa, na cidade de Rio Claro. Votuporanga recebeu o certificado e ficou em 59º lugar, número bem abaixo da cidade vizinha Fernandópolis, que conquistou o primeiro lugar. Para o A Cidade, o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin Zeitune, afirmou, no entanto, que o resultado não é baixo e sim positivo.

Neste ano, o programa “Município Verde Azul” passou por algumas mudanças em relação ao critério de avaliação dos municípios, que será feito em três etapas anuais entre todas as 645 cidades do estado de São Paulo. Na primeira, realizada no mês de junho, Votuporanga conquistou a 73º posição com 39,09 pontos, já na última sexta-feira (22), o município subiu algumas posições e alcançou o 59º lugar, com 58,18 pontos.

Em conversa com o A Cidade, o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin Zeitune, afirmou que está feliz por Votuporanga ter recebido a segunda pré-certificação e não se importa com o ranking. “Para mim o importante é recebermos o certificado e não em qual posição ficamos. O programa incentiva o planejamento ambiental de cada cidade, é uma boa sacada do governo, mas o mais importante que a classificação é colocar as ações em prática, que é o que Votuporanga tem feito”, explicou.

Questionado sobre o que acha a respeito das ótimas posições que Fernandópolis tem conquistado neste ano, Marcelo explicou que não há muita diferença entre uma cidade e outra. “Lá eles têm o sistema de reciclágem igual ao Ecotudo, eles têm o Disk Árvore, o tratamento de esgoto também é bom. A diferença é que eles apresentaram tudo de uma vez e nós preferirmos apresentar aos poucos, por isso a diferença no ranking. Volto a dizer que o importante é a prática, é oferecer ao cidadão um município ambientalmente correto”, ressaltou.

As dez diretivas avaliadas pelo programa são: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. A iniciativa do Governo do Estado estimula e auxilia as prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.