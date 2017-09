A cachorra Nina, do aposentado Anísio Barbosa, morreu há cinco dias na rua Antônio Cramolichi.

A pensionista, Maria José, com seu cachorro Dumbinho; o cachorro Zeca morreu no dia 8 de agosto (Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Moradores do bairro Patrimônio Novo estão amedrontados com a situação no bairro. Segundo eles, cães e gatos estão sendo encontrados mortos. A suspeita é que tenham sido envenenados.

A cachorra Nina, do aposentado Anísio Barbosa, morreu há cinco dias na rua Antônio Cramolichi. Ele contou ao A Cidade que tinha a cachorra fazia três anos e não imaginava que isso aconteceria. “Eu vi a Nina morrer. Ela estava de um jeito que tinha tomado veneno e não deu tempo de levar no veterinário. Fica difícil ter algum animal, porque a gente cuida e depois ele morre desse jeito”, disse.

Segundo Maria José Elias dos Santos, moradora da rua Minas Gerais, ela perdeu o cachorro, Zeca, de 5 anos, no dia 8 de agosto. “Ele estava normal, e depois ficou a noite inteira agonizando até morrer. Quando chegamos ao veterinário não conseguimos fazer mais nada. Ele era amigo, companheiro e dócil. Não ficava na rua e deram veneno para ele. Devem ter passado e jogado veneno para ele, mas nós não sabemos quem foi”, lamentou a pensionista.

Agora, ela fica preocupada, porque tem outro cachorro, o Dumbinho, de 4 anos. “Não sei quem tem coragem de fazer isso com um animal. Agora tenho medo que façam isso com o Dumbinho também”, explicou Maria José.