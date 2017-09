Segundo o Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto, quatro pessoas de Votuporanga estavam no barco, duas conseguiram se salvar e a outra continua desaparecida

publicado em 25/09/2017

As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto, com o apoio da equipe de Araçatuba (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Um morador de Votuporanga morreu afogado neste domingo (24) após o barco virar no Rio Tietê, entre as cidades de Guzolândia e Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Pereira Barretos, a vítima, encontrada nesta segunda-feira (25), é Marcos Domingues de Oliveira, de 43 anos, conhecido como Marquinhos Funileiro. O corpo de um outro rapaz, identificado como Diego de Carvalho, continua desaparecido.

Outras duas pessoas também estavam no barco, mas conseguiram se salvar. Eles foram identificados como Devanir de Oliveira, o Devanir do queijo da praça São Bento, e o seu funcionário, Walace dos Santos.

Ainda segundo a corporação, os quatro estavam pescando no rio Tietê quando, em determinado momento, o barco virou. O acidente aconteceu a cerca de 50 quilômetros da cidade de Sud Menucci e já está sendo investigado pela Polícia Técnica Científica e Polícia Civil.

As buscas pelo corpo que está desaparecido encerraram no fim da tarde de ontem e, segundo os bombeiros, serão retomadas hoje. Até o fechamento desta edição ainda não havia informações sobre o velório e sepultamento da vítima retirada do rio.