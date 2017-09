Ação segue até o dia 30 de setembro, população pode ajudar com a doação de alimentos não- perecíveis; hospital é o único que atende SUS na cidade

publicado em 14/09/2017

Os votuporanguenses e moradores de cidades vizinhas têm até o dia 30 de setembro para colaborar com a campanha “Mês do Bem”. Uma das maneiras de ajudar a Santa Casa de Votuporanga é com a doação de alimentos não-perecíveis, que podem ser depositados em pontos de coleta como a ACV – Associação Comercial de Votuporanga (rua Mato Grosso, 3545), que é parceira da iniciativa.

A ação tem como objetivo agregar com mais contribuições ao Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes. A Santa Casa de Votuporanga é a única que atende pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde na cidade, além de ser referência de alta complexidade para 53 municípios da região.

Também são pontos de coleta os quatro supermercados da Rede Santa Cruz, Rádio Clube FM, Santa Casa, CFPK Pardock Crossfit e a loja da Poly Sport.

Outra maneira de contribuir com a entidade é comprando neste mês o café “Terra Nobre”, nas lojas da rede Santa Cruz Supermercados. Vinte por cento das vendas registradas de 31 de agosto a 30 de setembro serão destinados para o Hospital, que fará a conversão da doação em café.

Além da ACV, também são parceiras da ação a rede Santa Cruz Supermercados e a rádio Clube FM. A iniciativa é do café Terra Nobre.