O CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” entrega nesta quarta-feira (27/9), às 20h, os certificados para os 68 formandos dos cursos do Catis (Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social), ofertados pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A cerimônia será realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e contará com a presença do prefeito João Dado.

Os formandos são dos cursos de Informática para iniciantes e Informática para internet, que totalizaram 8 turmas.

As aulas foram disponibilizadas nas novas instalações do CTMO junto ao Centro do Empreendedor, em laboratório montado em sala climatizada e com toda a estrutura necessária para que os alunos tivesses as noções necessárias para entrarem no mundo da informática, requisito básico para quase todas as profissões modernas.

Para obter as informações sobre as novas turmas dos cursos do Catis, os interessados devem entrar em contato junto ao CTMO, anexo ao Centro do Empreendedor (Barão do Rio Branco, 4497, bairro Recanto dos Esportes, ou pelo telefone 3406-1489), das 8h às 16h30. Os cursos são gratuitos e podem participar jovens a partir de 15 anos.