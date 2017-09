Evento, realizado nos dias 21 e 22 de setembro, teve o objetivo de abordar as diferentes formas de trabalho em cenários de Urgência e Emergência

publicado em 28/09/2017

A Liga de Clínica Médica do curso de Medicina da UNIFEV promoveu, nos dias 21 e 22 de setembro, o seu 1º Simpósio Acadêmico. O evento, intitulado As Grandes Síndromes Álgicas na Clínica Médica, foi realizado no Espaço Unifev Saúde, no período noturno.

A programação abrangeu palestras sobre os mais variados temas da área, como dores torácica, psíquica e abdominal, cólica renal, lombalgia e cefaleias primárias.

De acordo com o médico pneumologista e coordenador da Liga, Prof. Me. Wagner Moneda Tellini, o Simpósio teve o objetivo de abordar diferentes formas de trabalho em cenários de Urgência e Emergência Clínica, sobre as principais queixas dolorosas que podem acometer o paciente.

“O evento teve uma grande adesão dos estudantes de Medicina durante os dois dias. As palestras foram ministradas por professores da UNIFEV e, também, por preceptores da Santa Casa de Votuporanga. Ficamos muito felizes com o resultado”, afirmou.

A Liga Acadêmica de Clínica Médica do curso de Medicina iniciou as suas atividades em 2015. O grupo, composto por 12 alunos, busca aprofundar o conhecimento dos participantes na especialidade de Clínica Médica e incentivar o estudo na área, por meio de atividades de extensão e pesquisa.