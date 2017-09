Verba foi repassada pelo coordenador do evento, Dimas Geraldo, e será utilizado para manutenção dos atendimentos

publicado em 20/09/2017

O Leilão foi realizado no Centro de Eventos da Paróquia Senhor Bom Jesus, no último dia 3 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Comissão de Voluntári os entregou ontem um cheque no valor de R$148.647,08, arrecadado com a realização da quarta edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga.

O leilão ocorreu no último dia 3 de setembro, no Centro de Eventos da Paróquia Senhor Bom Jesus. Centenas de pessoas participaram da iniciativa, arrematando aproximadamente 100 lotes. Para auxiliar na renda, também foram comercializados espetos, refrigerantes, sucos de laranja, água e cervejas, tudo com renda para o hospital.

O coordenador do evento, Dimas Geraldo, entregou o cheque juntamente com presidente do Conselho Administrativo e membro da Comissão de Voluntários, Adauto Mariola. Dimas falou sobre a satisfação de colaborar com a Instituição. “Foi muito prazeroso trabalhar em prol da Santa Casa. Nossos voluntários se dedicaram arduamente para fazer o melhor, salvando vidas e promovendo saúde. Agradecemos cada um da Comissão, pelo apoio e amor à causa”, disse.

Adauto apresentou o balanço do leilão. “Este resultado só foi possível graças ao gesto de solidariedade dos voluntários, doadores, compradores e demais pessoas que de alguma forma contribuíram para o sucesso deste evento em prol do hospital”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os envolvidos na iniciativa. “São por meio de ações como essa que se torna claro o comprometimento da população com a Entidade. Agradeço todo o empenho desses voluntários, pois vocês fizeram a diferença”, destacou.

Luiz Fernando aproveitou para agradecer também as doações e o público que arrematou gado. “Muito obrigado a todos, sem vocês todo esse esforço seria em vão”, complementou.

Em todo o ano passado, a Santa Casa de Votuporanga realizou 756.159 atendimentos. No Pronto Socorro, foram 63.031 atendimentos, sendo que 47.026 foram feitos à população da cidade.