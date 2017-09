O prefeito João Dado convida empresários, contadores, vereadores, entidades assistenciais, clubes de serviço e demais interessados a participar, nesta quinta-feira (14/9), de uma reunião que visa fortalecer a edição 2018 da campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e Idoso. O encontro será no auditório do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, com início marcado para às 15 horas.

O prefeito estará acompanhado do assessor de Gabinete, Deosdete Vechiato, e do secretário de Assistência Social, Sergio Adriano Pereira, que apresentarão números da campanha e informações sobre como os recursos arrecadados são utilizados.

O evento tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância de destinar parte do imposto de renda para projetos sociais desenvolvidos no município e atende a um pedido da Associação dos Contabilistas da Região de Votuporanga na tentativa de aumentar o engajamento da comunidade. “Por isso, convidamos empresários e todos os potenciais contribuintes da campanha a conhecerem as ações já realizadas no município para que todos entendam a seriedade com que este assunto é tratado em Votuporanga”, disse o prefeito.

A campanha é desenvolvida para arrecadar percentuais do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), e do Idoso (FMI) que encaminham às entidades assistenciais que trabalham com este público. Pessoas físicas podem destinar 6% do imposto e 1% do imposto devido no caso de pessoas jurídicas, com declaração feita pelo lucro real.

“As destinações do imposto de renda acontecem mesmo se o contribuinte não aderir à campanha. Não tem como fugir. Se você não colaborar com a nossa iniciativa, o dinheiro vai para o Governo Federal. Mas se você optar por destinar aos nossos Fundos Municipais, esse recurso fica em Votuporanga”, ressaltou Dado.

Serviço:

Reunião de Fortalecimento da campanha Leão Amigo 2018

Data: 14 de setembro, quinta-feira

Hora: 15 horas

Local: Auditório do Centro de Cultura e Turismo – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no Parque da Cultura