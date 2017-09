Os dados foram divulgado ontem, durante coletiva; entidades assistenciais do município são beneficiadas com o recurso

publicado em 15/09/2017

O balanço foi divulgado durante uma reunião ontem no Centro de Cultura e Turismo (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Da Redação





Para fortalecer a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso, o prefeito João Dado divulgou na tarde de ontem, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, o balanço das arrecadações utilizadas neste ano. No total, os Fundos responsáveis pela destinação obtiveram o valor de R$ 582.856,84.

De acordo com dados do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a campanha arrecadou até 31 de agosto o valor de R$ 532.005,58, sendo gasto até a data citada o valor de R$ 292.453,87 com projetos sociais financiados, instituições e manutenção do fundo. Neste ano, as entidades Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Caminho de Damasco e AFUPACE – Recanto Tia Marlene foram as beneficiadas com projetos executados.

Já de acordo com dados do Fundo Municipal do Idoso, foram arrecadados neste período o valor de R$ 50.851,26, sendo gasto o valor de R$ 32.664,95 com projetos sociais financiados, projetos institucionais e manutenção do fundo. Neste ano, o Lar São Vicente de Paulo, Lar do Velhinho de Votuporanga, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga e Centro Dia do Idoso foram os beneficiados pela campanha.

Segundo o prefeito João Dado, o valor arrecadado do imposto de renda de pessoas física e jurídica é encaminhado para as entidades assistenciais que trabalham com o público. “Você não perde, só transfere para Votuporanga, para as nossas crianças, adolescentes e idosos, aquilo que você eventualmente deixaria ir para o Governo Federal de forma ampla e só depois voltaria para o município. Estamos aqui para um trabalho de garantir cada vez mais uma cidade solidária através dessa importante campanha. Queremos pedir a toda a população que contribua com a cidade”, disse.

O contabilista, Clovis de Prosdócimi, informou que pessoas físicas podem destinar 6% do imposto e 1% do imposto devido no caso de pessoas jurídicas, com declaração feita pelo lucro real. Ele ainda afirmou que a população é orientada nos escritórios a destinarem o imposto para o município. “Esse trabalho agora em 2017 é já pensando na declaração de renda para abril de 2018 e já estamos fazendo a prestação de contas para dar início nessa próxima temporada. Votuporanga tem que se unir, porque de toda forma você paga o imposto de renda, então o pessoal tem que se mobilizar e deixar o dinheiro aqui”, explicou.