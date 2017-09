O investimento na unidade local gira em torno de R$12 milhões; a loja terá 3.000 m² de área livre de venda

publicado em 19/09/2017

Quem passa pela rua Santa Catarina, em Votuporanga, já percebe que as obras do supermercado Laranjão estão avançadas. Na parte interna, os profissionais trabalham para a conclusão dos detalhes de acabamento e preparam a loja para receber os móveis e equipamentos da unidade que terá 3.000 m² de área livre de venda.

O Laranjão de Votuporanga será a maior loja da rede e será inaugurado ainda este semestre. No total estão sendo investidos R$ 12 milhões neste empreendimento que será referência para o setor. “Acreditamos no potencial da região, por isso vamos trazer muitas novidades e tecnologias que vão surpreender nossos clientes, além de promover uma experiência de compra diferenciada”, destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

A loja de Votuporanga terá mais de 15 mil itens do mix de produtos do Laranjão, com ofertas exclusivas e promoções de qualidade. Seguindo uma das linhas da empresa, também serão prestigiadas as marcas regionais, buscando atender aos consumidores com os produtos que já fazem parte do seu hábito de consumo.

O estacionamento, na parte subterrânea e também na parte externa, terá cerca de 300 vagas. O empreendimento também conta com um Centro de Compras, com 27 lojas satélites e local exclusivo para estacionar.

Laranjão Supermercados

Com quase 50 anos de história, o Laranjão tem 10 lojas instaladas na região Noroeste Paulista. São 1,4 mil colaboradores que trabalham nas seis unidades de S.J. do Rio Preto, na de Penápolis, em duas de Bebedouro e na de José Bonifácio.

Antônio Catricala, Rafael Catricala e Domingos Ribeiro iniciaram a história da rede ao abrirem em 1969, em Bebedouro, a mercearia Casa Paganelli. O nome “Laranjão” surgiu em 1974, em virtude da cidade ser reconhecida como a capital da laranja.

A mudança no nome também trouxe inovação para os negócios. A primeira unidade em S. J. do Rio Preto foi inaugurada em 1980, com uma estratégia de escolher lugares próximos aos consumidores, com produtos de qualidade e uma política de preços baixos.

Hoje, além das 10 lojas instaladas no interior do Estado, que oferecem mix completo e ainda açougue, rotisseria, padaria e lanchonete, a Rede mantém três unidades da Drogaria Laranjão. A empresa segue com a visão de ser reconhecida como a melhor no ramo em todo o Estado de São Paulo e referência em qualidade, com a qual os clientes se identifiquem e os colaboradores se sintam realizados profissionalmente.

A expansão continua. Além da unidade que será inaugurada este ano em Votuporanga, para 2018, a empresa entregará para a população a 7ª loja em S. J. do Rio Preto. Serão 2.650 m² de área livre de venda e uma grande estrutura, para que consumidores e moradores da região Borghese desfrutem do conforto, da qualidade e de todos os benefícios Laranjão.