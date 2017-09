Até o momento estão inscritos cerca de 10 mil currículos; processo inclui etapas como análise curricular e prova de conhecimento específico

publicado em 29/09/2017

(Foto: Reprodução internet)

Mais de 10 mil pessoas estão inscritas no processo seletivo do Laranjão de Votuporanga, que contratará cerca de 240 pessoas para a equipe que trabalhará na maior loja da rede, prevista para ser inaugurada ainda neste semestre. Mais de 50 profissionais já iniciaram o treinamento nas unidades de S. J. do Rio Preto.

O processo seletivo é composto por várias etapas, que compreendem análise curricular, prova de conhecimento específico, prova de matemática para algumas funções, dinâmica de grupo, teste Psicológico e entrevista individual.

“São mais de 41 pessoas concorrendo a uma vaga. Desta maneira, estamos realizando um processo seletivo criterioso, levando em consideração as necessidades apresentadas para a rede e o perfil dos candidatos”, comentou Lucielena Corte, da UNARH Assessoria Empresarial, empresa votuporanguense responsável pelo processo de contratação.

Lucielena lembra ainda que “aqueles que não forem chamados é porque não foram aprovados em alguma das etapas do processo, mas os currículos continuarão cadastrados no sistema, para eventuais oportunidades”.

O cadastro de currículos é feito gratuitamente e exclusivamente pelo site www.unarh.com.br . Não há custo também para participar do processo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a UNARH pelos telefones (17) 3422-5968 ou (17) 3046-4082 ou (17) 99705-9991 ou na rua Tocantins, 3112.

Laranjão de Votuporanga