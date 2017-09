Beatriz estava internada desde o sábado, 16, após cair de cavalo e sofrer traumatismo craniano

publicado em 25/09/2017

Beatriz era estudante de Odontologia e havia sido internada após cair de cavalo no sábado, 16.(Foto: Reprodução/Facebook)

Morreu na noite do domingo, 24, a jovem Beatriz Pires Cardoso, 19 anos, que estava em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Barretos após o monitor que verificava seus batimentos cardíacos cair sobre sua cabeça, atingindo uma área do corpo que havia passado por cirurgia, na segunda-feira, 18.





Beatriz estava internada desde o sábado, 16, após cair de cavalo e sofrer traumatismo craniano. A jovem passou por cirurgia na madrugada do domingo, 17, e estava se recuperando na UTI do hospital quando ocorreu o acidente.





O motivo da queda do aparelho ainda não foi esclarecido. À polícia, a família informou que participou de uma reunião com a diretoria da Santa Casa. O hospital teria se comprometido a arcar com as despesas da internação e permanência da vítima no hospital.





Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Barretos informou que teria se reunido com os familiares da paciente. Após a morte de Beatriz, a assessoria do hospital confirmou o óbito da paciente por traumatismo craniano e não se pronunciou sobre o caso.





Beatriz era moradora de Barretos e estudante de Odontologia. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram suas homenagens à jovem, que deixa os pais e o namorado.