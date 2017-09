Evento, destinado a estudantes e profissionais da área, tem o objetivo de apresentar aos alunos os diferentes campos da profissão

publicado em 20/09/2017

O IV Ciclo Jurídico da UNIFEV, iniciado na última segunda-feira (dia 18), tem reunido graduandos e especialistas em Direito, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

A abertura do evento, que segue até a próxima quarta-feira (dia 20), contou com a presença do Prof. Me. Jaime Pimentel Junior, que é egresso da Instituição e, atualmente, delegado de polícia, no Estado de São Paulo. Na ocasião, Pimentel falou um pouco da sua experiência com inquéritos policiais.

“Trouxemos fatos reais da academia de polícia como exemplo para a nossa discussão, assim, os alunos podem vivenciar na prática temas que estão em evidência no cenário brasileiro”, destacou.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Esp. André Luis Herrera, a Semana Acadêmica conta com uma programação que visa a trazer aos estudantes a troca de experiências com profissionais renomados.

“Nosso foco é mostrar as diversas possibilidades e carreiras relacionadas ao Direito e motivá-los a encarar os desafios que a profissão exige diariamente”, afirmou.

Confira, abaixo, a programação completa do evento:

19/09 - Terça-feira

Profa. Esp. Renata França Cevidanes

Tema: Violência doméstica

20/09 - Quarta-feira

Prof. Me. Clóvis Henrique de Moura (São José do Rio Preto)

Tema: Holding familiar como instrumento de sucessão