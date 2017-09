Com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, câmpus Votuporanga, divulga que estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de preenchimento de vagas para o curso de extensão "Violão: Teoria e Prática".

As inscrições para a turma B foram prorrogadas até o dia 24 de setembro, pessoalmente na Secretaria do Lar Beneficente Celina, situado à rua Leonardo Commar, 3179 , Bairro Pozzobon - Votuporanga/SP, conforme o edital. As aulas terão início no dia 25 de setembro de 2017.

Para se inscrever, basta um comprovante de matrícula em qualquer unidade escolar, mesmo que no Ensino Fundamental; comprovante de endereço atualizado, originais e cópias do RG e do CPF. No total, são duas turmas, uma com 14 vagas e outra com 15. A turma A terá aulas às quartas-feiras, das 13h20 às 17h, enquanto a turma B terá aulas às segundas, das 15 às 17h.