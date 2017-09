Desde 21 de setembro de 2017, Votuporanga conta com uma instituição pública que oferta cursos de nível superior, médio e técnico

publicado em 22/09/2017

Cerca de 1.500 vagas estão sendo ocupadas entre os cursos oferecidos na instituição (Foto: Divulgação/IFSP)

Há exatos 7 anos, no dia 21 de setembro de 2010, Votuporanga realizava o sonho de autorizar o funcionamento de um Instituto Federal. A partir daquela data, a cidade passava a contar com uma instituição pública, gratuita e de excelente qualidade, com a oferta de cursos em nível superior, médio e técnico.

Após o ato autorizativo, as primeiras atividades oficiais tiveram início no ano seguinte, em 10 de janeiro de 2011, provisoriamente, na Universidade Aberta do Brasil. No dia 14 de fevereiro, as aulas iniciais aconteciam na Escola Municipal Prof. Faustino Pedroso e, em junho de 2011, com o término das obras, o Instituto Federal transferiu-se, definitivamente, para a Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no Pozzobon, local onde hoje está instalado o câmpus.

De acordo com o Diretor Geral, Prof. Dr. Marcos Amorielle Furini, nesses 7 anos, o principal desafio foi a consolidação da missão do Instituto como uma instituição de atuação única e diferenciada na cidade e região, já que oferta ensino médio integrado, cursos técnicos e graduações em nível superior, na área das engenharias, licenciatura e formação tecnológica. Conforme o diretor, “os Institutos Federais possuem uma área de atuação ainda mais ampla que as universidades federais, pois além de gratuitos e de exercitarem, fortemente, a pesquisa e a extensão, oferecem também formação completa em cursos técnicos integrados ao ensino médio e em cursos técnicos subsequentes”.

Sobre as atividades do Instituto Federal nesses 7 anos, Furini destaca: “Há várias vitórias a serem comemoradas, dentre elas, as cerca de 1500 vagas que vêm sendo ocupadas pelos alunos e o Reconhecimento do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas com uma excelente nota”. E continuou: “Contrariando a atual situação econômica e política do país, o câmpus segue crescendo e se destacando em várias áreas. Foram adquiridos livros, equipamentos para laboratórios e firmados vários acordos de cooperação com escolas, prefeituras, empresas e hospitais em diversas cidades da região, dentre elas, Votuporanga, Andradina, Fernandópolis, Rio Preto, Tanabi e Jales. Além disso, neste ano, o câmpus passou a contar com o curso de Engenharia Elétrica”.

Quando perguntamos ao diretor quais os principais desafios para o Instituto Federal – Câmpus Votuporanga, ele esclareceu que é a ampliação da infraestrutura do câmpus e do número de servidores. “Desejamos expandir também a parceria com o setor produtivo de Votuporanga e região para que o câmpus seja um facilitador e desenvolvedor de soluções para o setor da cidade e região. Para isso, a Reitoria criou a Agência de Transferência de Tecnologia e Inovação, que proporcionará condições de articulação de forma prática e efetiva”, esclareceu Furini.

Para o Diretor Adjunto Educacional, Prof. Dr. Rodrigo Cleber da Silva, “Em seus 7 anos, o Instituto Federal – câmpus Votuporanga propôs-se a apresentar para a comunidade um ensino de excelente qualidade, sempre buscando a inserção dos alunos no mercado de trabalho, conforme a missão da instituição: “Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, à formação integradora e à produção do conhecimento”. Ainda conforme o Prof. Rodrigo, “O grande diferencial do Instituto Federal é a integração dos diversos níveis de ensino em um mesmo local, proporcionando uma troca de experiências entre os alunos. No câmpus, são ofertados, anualmente, cursos técnicos noturnos (Eletrotécnica e Mecânica), integrados ao ensino médio (Informática, Edificações e Mecatrônica) e cursos superiores (Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura em Física)”.

Para marcar o mês em que o câmpus Votuporanga comemora aniversário, a equipe gestora está agendando uma palestra com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad, uma das pessoas que concebeu e implementou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. “Já está quase tudo certo para a vinda do Haddad ao câmpus, momento em que conversará com servidores e alunos. Só estamos aguardando a confirmação do agendamento”, adiantou o Diretor Geral, Prof. Dr. Marcos Furini.