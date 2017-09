A população de Votuporanga já pode voltar a usufruir do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” aos finais de semanas e curtir momentos de descanso junto à natureza. Neste sábado e domingo, e em todos os outros finais de semana desde a entrega da revitalização ocorrida no último dia 17, o parque fica aberto das 8h às 17h para visitação pública como mais uma opção de lazer às famílias votuporanguenses.

No último domingo (17/9), durante o evento de entrega da revitalização do espaço, cerca de 3 mil pessoas passaram pelo local, segundo estimativas da Polícia Militar. Durante esta semana o movimento continuou surpreendendo, a Saev Ambiental calcula que em média 50 pessoas visitaram o Horto Florestal diariamente.

Quem tem interesse em visitar o espaço por um passeio educativo com orientação técnica também pode contar com equipe disponibilizada pela Saev Ambiental, agendando horários durante a semana. “Moradores e empresários do munícipio que quiserem realizar eventos no horto, também poderão solicitar através de ofício, que deve ser entregue no Departamento de Meio Ambiente”, informou o superintendente adjunto da Autarquia, eng. Marcelo Marin Zeitune.

Ainda de acordo com Marcelo, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no interior do Horto Florestal. A Autarquia também reforça que é proibido o uso de som mecânico (salvo autorização em eventos) e churrasco (devido às dificuldades de manejo dos resíduos de carvão e riscos de incêndio). As medidas servem como forma de organização e respeito ao meio ambiente e entre os visitantes.

Para os donos de cães, a entrada de animais de estimação é liberada. “No entanto, é necessário que cada um leve sua sacolinha para coletar as sujeiras que eles poderão fazer”, alertou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, durante seu discurso no evento de entrega do Horto.

Para as escolas interessadas em agendar visitas voltadas à Educação Ambiental, o Horto Florestal fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O agendamento da visita supervisionada com técnicos da Superintendência deve ser feito pelo número (17) 3405-9191.

Revitalização

Para voltar a receber a população, a Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental realizaram uma revitalização completa do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” por onde foram reformados os cinco quiosques, cozinha central, parque infantil e os sanitários.

Além desses reparos, o local também recebeu nova pintura, teve a vegetação interna e imediações do lago roçados e a estrada de acesso passou por melhorias. A área arborizada também foi ampliada com plantio de mais 310 mudas de diferentes espécies nativas, pelo projeto Tem Mais Verde, iniciativa da TV TEM. Placas de orientação aos usuários estão sendo instaladas visando proporcionar segurança aos frequentadores e preservação do espaço.

Com a reforma, entidades assistenciais de Votuporanga que quiserem arrecadar verba para seus projetos, poderão comercializar alimentos dentro do parque, assim como ocorreu durante o evento do último domingo.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.