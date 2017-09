O caso foi registrado no dia 23 de agosto do ano passado, no bairro Cohab I

publicado em 27/09/2017

Homem cortou mangueira de botijão de gás e incendiou a cozinha (Foto: Reprodução/TV TEM)

Aline Ruiz

Um morador de Álvares Florence que jogou óleo quente na cabeça de um policial militar e explodiu a casa com gás de cozinha foi condenado a 4,8 anos de prisão no Fórum da Comarca de Votuporanga, na última segunda-feira (25). O caso foi registrado no dia 23 de agosto do ano passado, no bairro Cohab I.

Segundo informações contidas no processo, a sentença do acusado levou em consideração a gravidade do fato, bem como os antecedentes do réu, que já possui passagem pela polícia por violência doméstica. O homem permanece preso desde quando ocorreu o caso.





Relembre o caso

O fato aconteceu no dia 23 de agosto de 2016, no bairro Cohabi I, em Álvares Florence. Tudo começou quando um oficial de justiça foi até a residência do acusado com o objetivo de realizar o cumprimento de ordem judicial de "separação de corpos". O morador, já alterado, se negou a sair e a Polícia Militar foi chamada para dar reforço.

Quando os policiais entraram na casa, o homem jogou óleo quente contra os policiais. Um dos militares foi atingido na cabeça e nos olhos, sofrendo queimaduras. Após o ataque contra o policial, o morador trancou a porta da casa, cortou a mangueira do gás e tentou colocar fogo na residência. Nesse momento, houve uma explosão na cozinha da casa.

Com a explosão, móveis, eletrodomésticos e o teto foram danificados. O agressor também foi vítima da explosão e sofreu queimaduras graves. Ele foi socorrido pelos bombeiros até a Santa Casa de Votuporanga e transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu internado por vários dias, depois foi encaminhado para a cadeia.

O policial militar foi socorrido teve queimaduras superficiais no couro cabeludo e já se recuperou do acidente.