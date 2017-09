Gato gatuno gosta de 'roubar' dólares e dono entrega tudo à caridade

publicado em 22/09/2017

Um gato de escritório dos Estados Unidos gosta tanto de dinheiro que está roubando dólares de estranhos. "Ele faz isso tão rápido que você nem percebe o que aconteceu”, diz o dono, que entrega as notas que aparecem à caridade.

O nome deste adorável gatinho de resgate tem ficado conhecido. Sir Whines-A-Lot (Sr. Geme Muito, em tradução livre) vive no escritório da empresa de marketing GuRuStu, em Oklahoma.

Durante o dia, ele é um típico “funcionário” felino. No horário da noite, no entanto, seu verdadeiro trabalho como gatuno começa.

Chegando para trabalhar em uma manhã, o fundador da empresa, Stuart McDaniel, percebeu algum dinheiro no chão perto da porta de vidro onde o gato costuma ficar. Como as notas tinham parado lá era um mistério.





"Isso continuou acontecendo, mas não sabíamos o porquê. Então decidimos testar uma teoria", contou McDaniel ao “The Dodo”. "Nós tentamos deslizar dinheiro através do vão da porta, e o gato saltou e agarrou-o". E as notas não paravam de chegar.

McDaniel supôs que Sir Whines-A-Lot estava atraindo os transeuntes pela porta de vidro quando não havia ninguém no escritório. Enquanto tentavam brincar com ele, o gato pegava as notas.

"Estou supondo que as primeiras pessoas não pretendiam perder o dólar", disse o dono. Mas, com o tempo, a tendência do gato se tornou uma atração local. “Virou um jogo. Custa um dólar para brincar, porque o gato vai conseguir o seu dinheiro. Ele literalmente rolará nele. Nunca vi nada parecido."

Vendo que o caso não tinha muita solução, o empresário começou a doar o dinheiro “roubado” para uma instituição de caridade que ajuda a população desabrigada da cidade. Ele achou que Sir Whines-A-Lot iria aprovar. "Ele já foi sem-teto, então parece apropriado", disse McDaniel.

Até agora, Sir Whines-A-Lot arrecadou mais de US$ 100 (cerca de R$ 313) e doou sob o pseudônimo CASHnip Kitty. "Ele está claramente curtindo a atenção", declarou o dono. "Enquanto ele quiser, continuaremos deixando."