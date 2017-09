Aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (diabetes) e orientação sobre uso racional de medicamentos estarão à disposição da população neste domingo, 17

publicado em 13/09/2017

m Votuporanga, a campanha ocorrerá na Praça da Concha Acústica das 8h às 12h (Foto: Reprodução internet)

No dia 16 de setembro, sábado, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo irá promover uma nova rodada da ação"Farmacêutico na Praça", evento em que farmacêuticos voluntários prestam serviços gratuitos à população como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (diabetes) e orientação sobre o uso correto de medicamentos. A ação acontece em mais de 25 cidades. Em Votuporanga, evento será no domingo, 17, das 9h às 13h, no Horto Florestal.

O Farmacêutico na Praça tem o objetivo de destacar à população que é um direito, garantido por lei, ser atendido por um farmacêutico em qualquer farmácia do país. Além disso, a campanha procura despertar na sociedade a importância do farmacêutico na melhoria das condições de saúde da comunidade onde atua, orientando sobre o uso correto de medicamentos e auxiliando na prevenção, acompanhamento e controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial.

Sobre o CRF-SP

Entidade responsável pela fiscalização e habilitação legal do farmacêutico para o exercício de suas atividades no Estado, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo tem como missão ser referência na orientação, fiscalização e desenvolvimento do farmacêutico para o ético exercício da profissão e garantir atendimento confiável e de qualidade à sociedade.