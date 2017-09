O evento será realizado até a quinta-feira em dois horários, às 13h30 e às 19h30

publicado em 19/09/2017

O evento é organizado pela Etec de Votuporanga, com o apoio dos alunos da unidade (Foto: Divulgação/Etec Votuporanga)

Da Redação





A Escola Técnica Estadual, a ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” de Votuporanga, promove a partir de hoje o ‘7º Workshop Gestão e Informação’, na Câmara Municipal de Votuporanga. O evento será realizado até a quinta-feira em dois horários, às 13h30 e às 19h30.

De acordo com o diretor da escola, Luciano Salício, o evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. “O objetivo é disponibilizar à comunidade escolar, nossa cidade e a todos os interessados, palestras de grande interesse e sobre temas bem atuais”, explicou.

A primeira palestra será ministrada pela advogada Vânia de Cássia Endo, com o tema “As nuances do contrato de trabalho do menor aprendiz”, às 13h30. Em seguida, às 19h30, a publicitária Manoela Sanchez ministra a palestra "Cyberbulling – A violência virtual".

Amanhã, a psicóloga Aline Calister ministra a palestra "Emoções a flor da pele no primeiro emprego: primeiros passos para uma carreira de sucesso", às 13h30. No período da noite, às 19h30, é a vez do gestor administrativo Allan Calister com o tema "Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve – Trabalhando com escolhas certas".

No último dia, as digital influencers, Camila Furtado e Geisse Mendes, do Eu Tu Migs, ministrarão a palestra “Marketing Digital por Eu Tu Migs”, às 13h30. Para encerrar a série de palestras, Eric Freitas, especialista em programação, ministra a palestra “Programação de games e o mercado de trabalho”. (Colaborou Gabriele Reginaldo)