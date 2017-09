Segundo o Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, o estudo de impacto de vizinhança para instalação do hotel será no próximo dia 29

publicado em 19/09/2017

O Ibis Hotel terá seu imóvel implantado na avenida Nasser Marão, nº 3.823 (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação





Ao que tudo indica, o Ibis Hotel está próximo de con quistar o alvará de construção. Foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Votuporanga, nesta segunda-feira (18), que será realizada no próximo dia 29 (sexta-feira), das 8h às 12h, na Secretaria Municipal da Cidade, uma audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança.

A audiência será coordenada pelo secretário municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba. Na divulgação, foi informado que os interessados deverão comparecer dentro do horário estipulado e desejando manifestar sua oposição aos projetos, deverão identificar-se e fazê-lo por escrito e com justificativa ao funcionário da Prefeitura responsável pelas anotações.

A Secretaria Municipal de Planejamento informou que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) faz parte do processo de aprovação de projeto para novos empreendimentos e tem como finalidade apresentar medidas mitigadoras dos impactos que possam ser causados.

“Esta é a primeira etapa para a aprovação do projeto de construção do empreendimento. Ao final do processo, se tudo correr conforme determina as leis vigentes, a empresa terá alvará de construção que autorizará o início da obra”, explicou a pasta.

Porém, o empresário e um dos sócios-proprietários, Valmir Dornelas, ao lado de Sérgio Gomes, do North Shopping, informou ao A Cidade que não há previsão de instalação do hotel na cidade. “Estamos fazendo a documentação para ficar legalizado para o início da construção, mas não temos previsão, porque o shopping precisa estar funcionando por completo para fazermos o hotel. Quando ele começar a ter movimentação, nós iniciamos a construção e em 15 meses levantamos o hotel”, explicou o empresário.

O Ibis Hotel terá seu imóvel implantado na avenida Nasser Marão, nº 3.823. O imóvel terá uma área de 1.500,12m² e área construída de 3.837,29m². De acordo com Valmir Dornelas, o futuro Ibis Hotel deve gerar cerca de 50 empregos diretos e 30 indiretos.

O projeto do futuro Ibis Hotel em Votuporanga contempla conceitos da marca como bar com atendimento 24h, café da manhã das 4h ao meio dia, internet wifi, quartos modernos e um amplo lounge junto à recepção.