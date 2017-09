A Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, promove, na tarde deste sábado (30/09), em sua sede, uma série de oficinas gratuitas, ministradas pelo professor Daniel Rodrigues, voltadas para crianças, adolescentes e adultos interessados em aprender a respeito da execução de bateria e percussão popular.

As inscrições devem ser feitas no local, com alguns minutos de antecedência ao início das atividades.

A programação terá início às 13h, com oficina de percussão popular de nível iniciante, voltada para o público infantil com idade entre 6 e 10 anos. A atividade é direcionada para crianças que ainda não tiveram nenhum contato com a música ou que se encontram em fase inicial de aprendizado e inclui práticas de construção de ritmo básico, contagem de tempos e execução coletiva do instrumento.

Já às 14h, será a vez da oficina de percussão popular de nível intermediário, que atenderá participantes a partir dos 8 anos de idade e que já tenham algum conhecimento de percussão ou que já dominam técnicas de rudimentos. Haverá execução de peças para tambores e desenvolvimento de noções de improviso.

Por fim, a partir das 15h30, será ministrada uma oficina de bateria de níveis intermediário e avançado, direcionada para participantes a partir dos 8 anos de idade, que já tenham conhecimento prévio de leitura rítmica e de técnicas ligadas ao instrumento ou que atuam em grupos de percussão e bandas musicais. Durante a atividade, haverá execução de peças para dueto ou trio de baterias, com foco em temáticas como groove, fill, convenções e acentuações.

Para mais informações a respeito das oficinas, o telefone da Escola Municipal de Artes é o (17) 3422-4288.

SERVIÇO:

Oficinas de Bateria e Percussão Popular

Coordenação: Prof. Daniel Rodrigues

Data: Sábado (30/09)

Inscrições: no local, com alguns minutos de antecedência ao início de cada atividade

Realização: Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

Evento gratuito

Percussão Popular – Nível Iniciante

Horário: das 13h às 14h

Faixa etária: de 6 a 10 anos

Percussão Popular – Nível Intermediário

Horário: das 14h às 15h30

Faixa etária: a partir de 8 anos

Bateria – Níveis Intermediário e Avançado

Horário: das 15h30 às 17h

Faixa etária: a partir de 8 anos