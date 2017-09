Luiz Fernando Góes Liévana recepcionou o parlamentar, que percorreu toda entidade e elogiou o trabalho do hospital

publicado em 21/09/2017

Eduardo Bolsonaro afirmou que só ajudou a Santa Casa pelo trabalho sério que é feito no hospital (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu ontem a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC). O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhado de diretores e lideranças do Hospital, recepcionou o parlamentar, que percorreu toda entidade e elogiou o trabalho do hospital.

Eduardo Bolsonaro foi autor de emenda no valor de R$724.878,00 para ampliação da unidade cardiológica e construção do espaço do colaborador. O dinheiro já está à disposição da Santa Casa para início das obras.

O deputado conheceu a área que receberá os investimentos, onde funcionava antigamente a Ortopedia. O supervisor de Logística, Renato Parminondi, deu detalhes da obra. “O espaço do colaborador trará todo conforto para nossos funcionários com vestiários, local para descanso e banheiros. Nossa unidade cardiológica será maior, valorizando ainda mais a especialidade que é uma das referências da Santa Casa”, explicou.

O provedor Luiz Fernando deu a boas-vindas e agradeceu os recursos para o hospital. “Em nome de toda a diretoria, corpo clínico, lideranças, é uma honra recebê-lo. Em sua visita anterior, o deputado conheceu nossa Santa Casa e viu como nosso hospital faz a diferença para os pacientes de Votuporanga e região, aplicando emenda. Só temos gratidão por tudo e pedimos que não esqueça de nosso Hospital”, disse.