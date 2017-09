"Entendemos que esse líder terá autenticidade para exercer a sua liderança e ajudar esse Governo que é um Governo que cuida de gente”, afirmou João Dado

publicado em 29/09/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Durante uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito João Dado anunciou que um novo líder de governo será escolhido. Ele informou que neste fim de semana deve fazer a escolha.

“Vamos fazer contato com os nossos amigos vereadores para que possamos construir uma solução que seja mais democrática e a mais consensual possível. Vamos consultar todos que se manifestarem em torno de nós. Não vai ser uma escolha minha, vai ser uma escolha de consulta. Entendemos que esse líder terá autenticidade para exercer a sua liderança e ajudar esse Governo que é um Governo que cuida de gente”, afirmou João Dado.

Ainda durante a coletiva, foi abordado o veto do prefeito sobre o projeto do vereador e ex-líder de Governo, Hery Kattwinkel, que regularizaria a venda de bebidas alcoólicas por “Food Truks”. De acordo com o chefe do Executivo, ele acredita que houve uma “falha de conduta do autor do projeto”.

“O prefeito não sabia do texto. Se o projeto tivesse entrado e a gente sabido, eu teria feito uma reunião preliminar. O Poder Executivo se surpreendeu com a postura do líder de Governo”, afirmou Dado.

O atual vereador e ex-líder de Governo anunciou sua saída por meio de ofício, em que diz “A partir da presente data estamos deixando a liderança de Governo nesta Casa Legislativa. Vale ressaltar que até a presente data sempre defendemos de forma veemente a atual gestão administrativa, entretanto, não há a mesma reciprocidade por parte do Poder Executivo, o que torna insustentável nossa manutenção nesta função”, consta no ofício nº 751/2017.