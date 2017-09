Apesar do cenário atual, empresários do ramo têm expectativa que o mercado reaja e as vendas aumentem neste fim de ano

publicado em 14/09/2017

Alexandro Fernandes e Jaime Garcia Fernandes; Valter Mariano Sanches e Josué Benati (Fotos: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação





Os garageiros de Votuporanga não estão nada contentes com as vendas de carros usados. Em entrevista ao A Cidade, os proprietários de três estabelecimentos afirmaram que as vendas caíram até 70% em dois anos. Eles contaram que o motivo para a queda se deve a falta de confiança do consumidor na hora da compra e as dificuldades na hora dos financiamentos. Porém, mesmo com a situação, há expectativa de melhora no setor.

De acordo com Josué Antônio Benati, proprietário da primeira garagem de veículos entrevistada, há três anos ele vendia até 20 carros por mês. Neste ano, esse número passou para, no máximo sete, no mês de junho. “Aqui, as vendas caíram porque além dos juros dos carros usados serem mais altos, antigamente também era mais fácil a compra. O financiamento era aprovado com mais facilidade porque não tinha tanta inadimplência como hoje. O consumidor também está com medo de comprar e não conseguir pagar, mas não deixamos de ter expectativa. Esperamos uma melhora de até 20% a partir de outubro”, explicou.

Segundo Valter Mariano Sanches, proprietário de outra garagem, houve uma queda de cerca de 70% nas vendas nos anos anteriores. Ele afirmou que o aumento nas vendas é imprevisível devido a situação do país. “Está bem devagar e estamos conseguindo vender cerca de cinco carros por mês, mas estamos com a esperança de melhorar, porém não há previsão para isso devido os altos juros e inflação”.

Já os sócios proprietários da terceira garagem, Jaime Garcia Fernandes e Alexandro Fernandes, disseram que em relação a 2014, as vendas caíram em torno de 40%, porém, em relação ao ano passado o aumento foi de 30% nas vendas. "Estamos vendendo um pouquinho a mais que no ano passado, mas a média por mês é de até oito carros, então esperamos um aumento nas vendas", analisaram.





Concessionárias

Nas concessionárias visitadas pela reportagem do A Cidade, a informação apurada é que o mercado está se recuperando. Segundo Antônio Rogério Fernandes Dias, gerente de vendas do grupo Apravel, o mercado está crescendo referente aos anos anteriores. “Até o momento, tivemos um crescimento de 10% no emplacamento comparado a 2016”, disse.

Ele contou que a agência prevê um aumento de, em média, 15% a 20% no último trimestre do ano. “Os carros novos são mais vendidos que os usados porque os veículos 0KM sempre foram e serão um sonho de consumo dos brasileiros, e também pelas vantagens que as montadoras acabam concedendo para os consumidores com desconto em bônus e taxas 0%”, afirmou o gerente de vendas, Antônio Rogério.

Para Fleury Ângelo Cechhini Junior, diretor do grupo Fiat Camilla, a venda de carros novos está tendo aumento gradativo durante o ano. “Principalmente de março para cá teve o aumento, mas muito pouco. Registramos um acréscimo de 2% a 10% em um mês pelo outro, referente ao ano passado. Porém, para chegar num equilíbrio, nós precisamos crescer um pouco mais, mas não vai ser possível neste ano, mesmo esperando que o último quadrimestre seja o período de melhores vendas”, explicou.