publicado em 28/09/2017

De 2 a 14 de outubro a ACV - Associação Comercial de Votuporanga promoverá a tradicional campanha do Dia das Crianças, "Divirta-se comprando em nosso comércio". A ação sorteará nove prêmios e terá horário especial de funcionamento nos dois primeiros sábados do mês.

Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a cinco bicicletas, a um Xbox e a três patinetes elétricos. Nos dias 7 e 14 de outubro, o comércio abrirá das 9h às 18h.

"Essas ações incentivam as vendas. A nossa expectativa é que este ano o crescimento seja de 10%, na comparação com o mesmo período do ano passado", destacou o presidente da ACV, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

Divulgação

Além das tradicionais formas de divulgação da campanha, as lojas participantes podem gravar gratuitamente um vídeo destacando as promoções do período. O material será divulgado nas redes sociais da Associação, alcançando consumidores locais e de toda a região. Agende o seu horário pelo telefone 17 3426-4044.