publicado em 15/09/2017

O deputado federal Valmir Prascidelli (PT) estará hoje em Votuporanga para ratificar a entrega de uma emenda (Foto: Divulgação)

O deputado federal Valmir Prascidelli (PT) estará nesta sexta-feira (15) no município para ratificar a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a Santa Casa de Votuporanga. Ele também aproveita a visita para reunir-se com autoridades, lideranças, militância e simpatizantes petistas.

Além de Votuporanga, Prascidelli também passa por outras cidades da região para ratificar emendas parlamentares que beneficiaram projetos na área da saúde em municípios como Pontes Gestal, Américo de Campos e Aparecida D’Oeste. Os valores já foram liberados às prefeituras e a entidades hospitalares.

Além de encontros com prefeitos e lideranças da região, o deputado federal terá encontro com a militância e simpatizantes do PT amanhã, às 16h, na sede municipal do Partido, localizada na rua Minas Gerais, 3.696.