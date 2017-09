Dado anunciou que um novo cartão de estacionamento de apenas 1h será criado e terá o valor fixado em R$ 1,50

publicado em 27/09/2017

Motoristas haviam reclamado do aumento na época (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Em apenas 15 dias o prefeito João Dado mudou de ideia após anunciar o aumento do cartão de estacionamento da Área Azul de R$ 2 para R$ 2,50 a partir do dia 1º de outubro. Em novo decreto publicado na tarde desta quarta-feira (27), o prefeito de Votuporanga voltou atrás e adiou o aumento da tarifa para o dia 1º de janeiro de 2018. Dado também anunciou que um novo cartão de apenas 1h será criado e terá o valor fixado em R$ 1,50.

Segundo o decreto, a criação de um cartão de apenas 1h de estacionamento foi considerada depois de uma sugestão da Associação Comercial de Votuporanga para que o tempo de validade do cartão fosse fracionado, possibilitando assim uma redução da tarifa cobrada. Com isso, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, os motoristas também poderão optar por um cartão de apenas 1h de estacionamento no Centro, que será comercializado a R$ 1,50.

Já para justificar a questão do adiamento da cobrança do novo valor de estacionamento de 2h, que passará de R$ 2 para R$ 2,50, o decreto diz que considerou a atualização do valor do salário mínimo, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Antes havia sido anunciado que o valor de R$ 2,50 para 2h entraria em funcionamento já a partir da próxima segunda-feira, dia 2.

Aumento

Segundo o decreto, o aumento da Zona Azul deve-se porque a mesma encontra-se sem recomposição desde 23 de fevereiro de 2013. A medida considera a inflação acumulada no período de janeiro de 2014 a agosto de 2017, que é de 26,08%.