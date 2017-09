Durante coletiva de imprensa na tarde de ontem, o prefeito falou sobre as novidades que pleiteou em Brasília nesta semana

publicado em 15/09/2017

Dado revelou que levará a Brasília na próxima terça-feira (19) um projeto para reforma do local (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





O Centro de Eventos “Helder Henrique Gale ra” será ampliado e totalmente coberto. Pelo menos foi o que afirmou o prefeito João Dado durante coletiva na tarde de ontem, no auditório do Centro de Cultura e Turismo. Segundo o chefe do executivo, uma nova reunião será realizada na próxima terça-feira (19), em Brasília, no Ministério do Turismo, onde serão acertados os detalhes para liberação de emendas para esse projeto.

O prefeito João Dado revelou que levará a capital federal um projeto que visa reformar totalmente o Centro de Eventos. “Caso seja aprovado, vamos ampliar a capacidade do local. A estrutura metálica que está instalada, nós vamos aumentar para permitir que tudo fique com cobertura, com isso, não será mais preciso montar barracas, que têm um custo relativamente alto, então teremos isso perenizado”, ressaltou.

Sobre a reunião que teve nesta semana no Ministério do Turismo, com o ministro Marx Beltrão, o prefeito falou que ficou garantido recursos para eventos culturais realizados em Votuporanga como o FLIV, que acontecerá de 21 a 29 de outubro. “Outro exemplo é promover uma Festa da Virada”, disse Dado.

O prefeito explicou que o Ministério do Turismo tem sido essencial para Votuporanga, já que muitas conquistas para a cidade só foram possíveis graças a ele. “As obras do Centro de Convenções, da Concha Acústica, a revitalização da rua Amazonas, agora mais para frente da rua Paraíba e da rua Santa Catarina, todas essas foram e serão feitas com recursos do Ministério do Turismo”, completou.

Saúde

Outra conquista anunciada por Dado foi na área da saúde, onde serão repassados um total de R$ 900 mil para o custeio da saúde de Votuporanga. “O deputado Fausto Pinato inseriu no orçamento da união um recurso destinado ao custeio da saúde, no valor de R$ 500 mil. Já outras duas deputadas, a Bruna Furlan e a Mara Gabrilli, também destinarão duas emendas de R$ 200 mil, que também serão para o custeio da saúde”, revelou.